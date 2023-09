Quante chiese ci sono a Venezia?

Venezia, la città delle calli, dei campi, dei campielli, dei rii e rietti ma anche delle chiese. Ebbene sì perché nella città lagunare c'è un grandissimo numero di chiese e basta camminare per le calli della città per accorgersene. A ogni angolo emerge imponente una facciata di qualche chiesa o basilica dal fascino unico e che conserva al suo interno opere dalla bellezza incredibile. Ogni monumento religioso della città, infatti, racconta un pezzo di storia non solo di Venezia ma dell'Italia intera permettendo a chiunque la visiti di fare un viaggio incredibile nel passato tra arte, storia e religione.

Alcune di queste opere d'arte conservano quadri o monumenti tra i più importanti della storia ma anche tesori provenienti dall'Oriente, reliquie e tantissime bellezze storico-artistiche che perdersi sarebbe un vero peccato. Ma veniamo al dunque, quante sono quindi le chiese in totale a Venezia? Chiunque si sarà posto, almeno una volta nella vita, questa domanda. Ecco allora una risposta.

A Venezia ci sono ben 137 chiese. Tra le più importanti è impossibile non citare la Basilica di San Marco, in Piazza San Marco, la Basilica della Salute, protagonista di una delle feste più sentite della città, la Madonna della Salute, la Basilica dei Frari che conserva al suo interno l'Assunta di Tiziano e i monumenti funebri di Tiziano e Canova, la chiesa di San Pantalon con il dipinto su tela all'interno di una chiesa più grande al mondo, la chiesa del Redentore sede della festa più amata dai veneziani, il Redentore e molto altro ancora. Ora, non vi resta che scoprirle queste bellezze tutte veneziane.