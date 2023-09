Da quante isolette è composta Venezia?

Siamo abituati a pensare a Venezia come a una città unica, un'unica isola che galleggia sull'acqua della laguna e che ogni giorno viene sommersa da gruppi di turisti provenienti da tutto il mondo per ammirare la sua bellezza intramontabile. Non tutti, però, sanno che Venezia, in realtà, è composta da tante piccole isolette l'una accanto all'altra unite tra loro da ponti e divise da canali che attraversano l'intera città.

Di quante isolette parliamo? Di un numero piuttosto alto dato che tutta Venezia è composta da ben 118 isolette unite tra loro da 435 ponti e divise da 176 canali. E non è finita qui perché la città lagunare è circondata da tantissime altre isole. Ne sono ben 62, infatti, le isolette che sorgono nei dinrotni di Venezia. Tra le più importanti ricordiamo il Lido, la Giudecca, Murano, Burano, Torcello ma ce ne sono anche altre meno conosciute dai turisti come Sant'Erasmo, le Vignole, la Certosa, San Francesco del Deserto, San Lazzaro degli Armeni, Poveglia e tante altre ancora.

Quindi, se avete voglia di scoprire tutto il bello delle isole veneziane, non resta che arrivare in città, soggiornare per più giorni, salire su una barca e iniziare a scoprire tutti i segreti e le bellezze che la laguna veneziana può regalare.