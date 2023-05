Quante sono le isole della laguna veneziana?

Venezia non è una sola isola ma tante piccole isolette che nel tempo si sono unite tra loro. Il centro storico cittadino, infatti, è composto da quasi 180 isolette, nello specifico 176, che sono collegate tra loro da 435 ponti e tra le quali passano 176 canali. Un paesaggio molto affascinante e complesso, quello della laguna veneziana che, però, oltre alla parte del centro storico, comprende anche tante altre isole lagunari che compongono la cosiddetta laguna veneziana.

La laguna veneziana è la più estesa laguna del mar Mediterraneo che copre una superficie di 550 km², di cui l'8% di terraferma (Venezia più alcune isole minori), l'11% di acqua e canali e l'80% di piane di marea. Si tratta di un territorio molto affascinante che, nel 1987 è entrato a far parte del patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO.

Le isole della laguna si sono formate, nel tempo, o per cause naturali o per volontà umana. C'è Venezia che, come già detto si compone di 176 isole poi ci sono le isole della Giudecca, San Giorgio, Murano, Burano, Torcello, Mazzorbo, Mazzorbetto, il Lido di Venezia, Chioggia, Pellestrina, Sottomarina. Ma non è finita qui perché la laguna veneziana comprende anche altre isolette minori come Sant'Erasmo, San Servolo, il Lazzaretto Vecchio, Poveglia, l'isola delle Vignole, San Francesco del deserto, Treporti, Lio Piccolo, la Certosa, San Clemente, San Lazzaro degli Armeni, San Michele, le diverse casse di colmata, cioè le tre isole artificiali della laguna, tante altre piccole isolette e poi ancora c'è l'isola del Tronchetto, questa la più recente e nata per via artificiale come parcheggio automobilistico e sede di alcune aziende cittadine.

Le isole veneziane, a metà '800, erano 62 ma oggi ne sono molto meno, una quarantina di cui alcune abitate e altre no.