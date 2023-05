In pietra, in ferro, in legno. Di ponti a Venezia ce ne sono un'infinità. Alcuni di loro attraversano canali, altri calli, altri ancora sono il collegamento tra un'isoletta e un'altra ma ognuno dei ponti di Venezia, dal più antico al più moderno, ha una storia, nasconde un mistero, racconta, ancora oggi, una leggenda. Visitare Venezia vuol dire attraversare numerosissimi ponti, alcuni più famosi, come il ponte di Rialto o quello dell'Accademia ma anche il ponte dei sospiri, il ponte della paglia e poi ancora quello con le iniziali di Vittorio Emanuele o il ponte dei pugni, altri meno. E poi ci sono i ponti votivi, cioè quegli attraversamenti che vengono creati appositamente per alcune feste cittadine tra cui la Festa del Redentore il cui ponte votivo attraversa il Canale della Giudecca e il ponte votivo della Madonna della salute che porta i fedeli direttamente alla chiesa della Salute attraversando il Canal Grande.

Ma quanti ponti ci sono in tutto a Venezia? Per tutti quelli che si sono sempre posti questa domanda, ecco a voi la risposta.

Quanti ponti ci sono a Venezia?

A Venezia ci sono esattamente 436 ponti.