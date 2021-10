Come fare in casa i biscotti al caramello di Squid Game

Squid Game è la serie Netflix sulla bocca di tutti. Il survival game coreano della piattaforma di streaming ha conquistato sempre più persone al punto da diventare la serie più vista nella top 10 di 90 Paesi al mondo per un successo di pubblico senza precedenti. Oltre alla sua trama geniale, a delle ambientazioni color pastello affascinanti e a un'interpretazione da parte degli attori impeccabile, questa serie si è fatta notare anche per aver fatto diventare famosi i boscotti al caramello parte della cultura coreana. Nell'episodio 3 della serie Netflix, infatti, i concorrenti dello Squid Game devono affrontare una prova su un tradizionale gioco coreano da bambini che vede protagonisti proprio questi dolcetti di caramello chiamati Dalgona. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire di cosa si tratta e qual è la ricetta per rifarli in casa proprio come nella serie tv.

Cosa sono i Dalgona

I biscotti al caramello di Squid Game si chiamano Dalgona, o Ppopgi, e sono dei dolcetti propri della Corea del Sud che tradizionalmente rappresentavano un tipo di cibo "da strada". Negli anni '70 e '80 hanno raggiunto il picco della popolarità venendo venduti ai bambini all'uscita da scuola, un'abitudine che già dagli anni 2000 è andata persa. I Dalgona avevano di caratteristico, oltre al gusto dolcissimo, anche le diverse forme disegnate sull'impasto che, nella serie, vengono riproposte come cerchio, triangolo, stella e ombrello. A rendere divertenti, oltre che buoni, questi biscotti era proprio il fatto che i bambini di divertivano a staccare la forma senza farla rompere. Chi ci riusciva non pagava il secondo biscotto. Dopo il grande successo della serie, questi biscotti, sono tornati in auge al punto da aumentarne la richiesta a dismisura ma si tratta di un dolce che tutti possiamo ricreare in casa facilmente, ecco come.

La ricetta dei Dalgona, i biscotti al caramello di Squid Game

Gli ingredienti necessari per realizzare i boscotti al caramello di Squid Game sono lo zucchero, il bicarbonato di sodio e una formina per biscotti.

Per prima cosa bisogna scaldare lo zucchero in padella per farlo caramellare. Le quantità dipendono da quanti biscotti si vogliono fare. Una volta formato il caramello bisogna aggiungere un po' di bicarbonato e continuare a girare il composto. Una volta amalgamato si può versare su una teglia, appiattire e formare dei cerchi. Sarà poi a proprio gusto la scelta delle formine da incidere nel caramello ed il gioco è fato. Basta solo aspettare che si raffreddino e procedere al gioco.