La ricetta dei biscotti alla zucca perfetti per Halloween

La festa di Halloween è dietro le porte e quale occasione migliore per preparare dei deliziosi biscotti alla zucca per festeggiare il giorno più spaventoso dell'anno? Di zucche, in questo periodo, ce ne sono a bizzeffe e utilizzare l'ingrediente simbolo di questa festa pagana per cucinare dei buonissimi biscotti potrebbe essere la soluzione perfetta e gustosissima per un dolcetto o scherzetto che si rispetti. Ma come si fanno dei buoni biscotti alla zucca? Scopriamo insieme la ricetta.

Ingredienti

100 grammi di zucca

250 grammi di farina

1 uovo

100 grammi di zucchero

zucchero a velo q.b.

vaniglia q.b.

50 grammi olio di semi

1 bustina lievito in polvere

aroma alla mandorla q.b.

Procedimento

Per preparare i biscotti alla zucca basta seguire questi semplici passi. Iniziamo dalla zucca che va subito pulita e lessata (oppure cucinata a vapore). Poi, una volta pronta, la zucca va scolata e tamponata per eliminare l'acqua in eccesso. A questo punto bisogna schiacciarla con una forchetta per ottenere una purea e melacolarla con lo zucchero, aggiungere l'uovo, l'aroma alla mandorla, la vaniglia e l'olio. All'impasto va anche aggiunto lievito e farina, precedentemente setacciata e si può iniziare a mescolare il tutto per ottenre un impasto omogeneo e liscio. È arrivato il momento di usare le formine (oppure realizzare a mano libera la forma di zucca) e infornare i propri biscotti per 25 minuti a 180 gradi. A questo punto il gioco è fatto anche se la parte più divertente è la decorazione.

Come realizzare la decorazione per i biscotti

La glassa per la decorazione dei propri biscotti va realizzata con zucchero e acqua a temperatura ambiente amalgamati insieme. A questo punto va inserito il colorante (arancione) e mescolato per bene prima di versare il composto sui biscotti e lasciare asciugare. Per ottenre diversi colori basta dividere il composto di acqua e zucchero in più ciotole e aggiungere coloranti diversi all'impasto.