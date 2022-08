Come preparare una perfetta mozzarella in carrozza alla veneziana

La mozzarella in carrozza è uno dei piatti tipici della tradizione culinaria veneziana. Uno dei cicchetti più richiesti e amati dagli abitanti della città lagunare ma non solo. È ottima per accompagnare un'ombra di vino o il classico spritz. A Venezia, la mozzarella in carrozza la fanno ovunque, in versione mini o di dimensioni più grandi, al prosciutto cotto o all'acciuga e c'è anche chi propone varianti più particolari come la pastella al nero di seppia con ripieno al salmone o baccalà. Ma se non la si volesse comprare sempre ma preparare a casa, come fare per cucinare una perfetta mozzarella in carrozza alla veneziana? Ricordiamo che questa prelibatezza nasce a Napoli nell'Ottocento ma, poi, è stata adottata nella cucina di tante altre città italiane come Venezia che l'ha fatta propria trasformandola in uno dei piatti tipici della città.

La ricetta della mozzarella in carrozza alla veneziana

(x 2 mozzarelle al prosciutto cotto)

Pastella

200 g di farina 00

1 uovo

mezzo bicchiere di latte

mezzo bicchiere di acqua frizzante

10g di lievito di birra

Un po' di sale e pepe

Ripieno

Pane da tramezziniv (4 fette)

Una mozzarella fresca

Prosciutto cotto

Procedimento

Per prima cosa prepariamo la pastella sbattendo l'uovo e unendo acqua, latte, lievito, farina e un pizzico di sale e pepe. L'importante è mescolare bene con una frusta per creare un impasto senza grumi da lasciare, poi, lievitare per circa un'oretta. Poi si può procedere con le fette di pane da riempire con fette di mozzarella e prosciutto cotto (se vi piacciono quelle all'acciuga, sostituite il cotto con questa). Poi ricoprite la farcitura con un'altra fetta di pane e passate il tutto nella pastella. Una volta che le fette saranno belle umide procedete con la frittura in abbondante olio d'oliva ben caldo. Fate dorare da entrambi i lati, scolate su carta assorbente per eliminare l'eccesso di olio e il gioco è fatto.