Come preparare i "mummia toast", il perfetto snack a tema Halloween

Halloween è alle porte e se state iniziando a pensare a qualche ricetta a tema horror da preparare per la festa più spaventosa dell'anno questo articolo è per voi. I soliti biscotti alla zucca? Un classicone evergreen ma quest'anno, per stupire i vostri ospiti, o i vostri bimbi, potreste pensare a uno snack salato perfetto per la merenda o l'aperitivo. Semplice, gustoso e soprattutto scenico. Di cosa stiamo parlando? Del "mummia-toast". Ecco come si prepara.

La ricetta del mummia-toast

Ingredienti per 10 toast

10 fette di pancarré

Salsa di pomodoro q.b.

Fettine di formaggio a scelta

Olive nere snocciolate q.b.

Procedimento

La preparazione dei toast-mummia è molto semplice e sbrigativa. La prima cosa da fare è mettere su una padella ben calda le fette di pane e aspettare che si dorino su entrambi i lati. A questo punto tirarle fuori dalla padella, posizionarle su un piatto e condirle con la salsa di pomodoro precedentemente aromatizzata con olio e origano. Sulla salsa si possono poi posizionare delle striscette di formaggio messe un po' l'una sopra l'altra per formare le bende della mummia. Una volta fatto tutto va riposizionato il pane sulla padella coperta da un coperchio per far sciogliere un po' il formaggio. Una volta sciolto le fette di pane possono essere rifinite aggiungendo le olive tagliate a cerchietti per formare gli occhi della mummia. Et voilà! Mummie salate pronte!