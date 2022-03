La storia e la ricetta della Torta Mimosa: il gustosissimo dolce della Festa della Donna

Oggi è l'8 marzo, la Festa della Donna e, come da tradizione, non può mancare sulle tavole degli italiani la famosissima torta mimosa, il gustoso dolce con crema e Pan di Spagna che ricorda la forma dell'omonimo fiore. Se invece che comprarlo, quest'anno, avete voglia di cimentarvi nella preparazione di questo dolce ecco la ricetta per realizzarne uno davvero goloso. Ma prima di soprire di quali ingredienti abbiamo bisogno per preparare la perfetta torta mimosa facciamo un tuffo nella storia per capire quali sono le origini di questo dolce che da anni e anni celebra le donne.

La storia della torta mimosa

La torta mimosa ha origine negli anni '50, precisamente a Rieti, nel Lazio e nasce da un'idea di u cuoco della città. La sua notorietà, però, arriva solo nel 1962 quando viene presentata per la prima volta, dallo stesso chef che l'aveva ideata, in un concorso di pasticceria che si è svolto a Sanremo. L'idea del cuoco in questione era quella di omaggiare la città dei fiori con una torta che ne rappresentasse uno: appunto la mimosa. La torta mimosa stupì i giudici che le fecero vincere il concorso e da quel momento questo dolce diventò famoso in tutta Italia. Solo dopo fu associato alla Festa della Donna che aveva come simbolo proprio il fiore della mimosa.

La torta mimosa è caratterizzata da una copertura di piccoli pezzi di Pan di Spagna che creano l'effetto della mimosa e contiene all'interno una farcia composta da crema pasticcera e panna montata e pezzetti di frutta fresca. Il Pan di Spagna viene, invece, imbevuto con una bagna al Marsala o Maraschino e, in altre varianti, da un succo di frutta.

Ma scopriamo insieme la ricetta.

La ricetta della torta mimosa

Come preparare il Pan di Spagna (per una tortiera da 20 cm)

5 uova (medie)

135 g di zucchero

80 g di farina 00

55 g di fecola di patate (o maizena)

Mezza scorza grattugiata di un limone

Un pizzico di sale

Come preparare la crema

400 g latte intero

120 g zucchero

40 g di amido di mais (maizena)

4 tuorli (di media grandezza)

scorza di limone

Un cucchiaio di limoncello

Un pizzico di sale

200 g di panna fresca liquida

Come preparare la bagna