Il Ristorante Venissa a Mazzorbo è tra i più sostenibili d'Italia

Il Ristorante Venissa a Mazzorbo ha ottenuto un importante riconoscimento per l'uso virtuoso delle materie prime. Krombacher, “Beer of Choice” di Gambero Rosso, infatti, ha assegnato il premio “No Food Waste” al ristorante situato nella suggestiva Isola di Mazzorbo a Venezia nell’ambito della presentazione della “Guida Ristoranti d’Italia”, tenutasi questa mattina al Teatro Quirino di Roma.

Si tratta di un riconoscimento importante che attesta il lavoro di sensibilizzazione del birrificio tedesco sui temi della sostenibilità alimentare.

“Abbiamo deciso di premiare gli chef Chiara Pavan e Francesco Brutto - dichiara Davide Grossi, Country Director di Krombacher Italia - per l’utilizzo virtuoso che fanno delle materie prime e per la loro sensibilità verso il fragile ecosistema lagunare. Nella loro cucina, infatti, utilizzano solo ingredienti stagionali e del territorio, tra i quali anche le specie marine “aliene”, come il blue crab, e le piante infestanti, con lo scopo di ridurre l’impatto ambientale e preservare la biodiversità. Gli stessi principi che da secoli vengono portati avanti nel nostro birrificio, utilizzando quello che la natura ci offre e rispettando l’ambiente circostante”.

“Siamo contentissimi di aver ricevuto questo premio così prestigioso, che riconosce il lavoro che da anni portiamo avanti a Venissa”. - Commenta l’Executive Chef Chiara Pavan - “Riteniamo che in questo momento, i temi legati alla sostenibilità ambientale siano di primaria importanza, anche e soprattutto nel mondo della ristorazione. Riconoscimenti come il premio “No Food Waste” del Gambero Rosso dimostrano che possiamo ambire a fare sempre meglio in cucina e contribuire così a migliorare le condizioni del nostro pianeta”.

“Quello della riduzione degli sprechi è un impegno a cui ci dedichiamo da tempo”. - Dichiara l’Executive Chef del Ristorante Venissa Francesco Brutto - “Abbiamo iniziato con gli orti, partendo da un approccio che taglia a zero lo scarto alimentare, per poi proseguire con la stessa visione anche in cucina, adottando metodi di conservazione che ci permettono di utilizzare le materie prime nella loro totalità. La riduzione degli sprechi è alla base della nostra filosofia di cucina, ovvero della nostra cucina ambientale”.