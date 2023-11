Ruggero Ravagnan, pizzaiolo di Grigoris, tra i protagonisti del PizzaUp 2023

Tra i protagonisti del PizzaUp 2023, l'unico evento tecnico italiano dedicato alla pizza, c'è anche Ruggero Ravagnan, pizzaiolo della pizzeria Grigoris di Mestre, tra le più apprezzate non solo a Venezia e provincia ma anche a livello italiano e più volte premiata dalla guida Gambero Rosso.

Ravagnan è stato l'unico pizzaiolo della provincia di Venezia a partecipare all'evento insieme a nove altri tecnici della pizza del Veneto e tanti altri provenienti da tutto il resto d'Italia. I pizzaioli, grazie al PizzaUp, ormai giunto alla sua 18esima edizione, hanno avuto la possibilità di immergersi in due giornate dedicate al piatto per eccellenza della cucina italiana con quattro chef’s table, due laboratori di impasti e vari panel per professionisti del settore, che hanno tracciato nuovi orizzonti intorno al piatto italiano per antonomasia attraverso un fil rouge comune, le emozioni. I professionisti che hanno preso parte alla due giorni hanno potuto così assistere e prendere parte a dibattiti e workshop sui quattro stili di pizza contemporanea (degustazione, neoclassica, territoriale e collettiva), letta come fenomeno ambientale, sociale ed economico, oltre che gastronomico.



I partecipanti hanno avuto così la possibilità di lavorare in squadra migliorando la qualità del prodotto, con l’obiettivo di realizzare attraverso le giuste tecniche un piatto capace di soddisfare i sensi e saziare senza eccessi, che trae il meglio dagli ingredienti dando valore alla filiera, e non solo. È stata un’occasione unica per dialogare con i nuovi attori della cucina italiana, dibattendo qu quali siano le farine e gli impasti ideali per ogni stile di pizza contemporanea, partecipando a prestigiosi chef’s table per un susseguirsi di incontri e dibattiti al fine di confrontarsi per un miglioramento continuo della propria attività. Tecniche di impasto e di cucina, abbinamenti, comunicazione digitale, gestione d'azienda e scenari economico-sociali sono stati i main topic dell’evento.

Tutti i pizzaioli del Veneto al PizzaUp 2023

Sono Roberto Porcu e Antonio Sciannamea de “La Plume” (Peschiera del Garda - VR), Alberto Rundo di “Pizzeria Re di Cuori” (Ponso - PD), Riccardo Natali di “Pizza e Party” (Verona - VR), Livio Mancini e Andriy Chyzhov di “El Gringo” (Calalzo di Cadore - BL), Marco e Federico Berton di “Pizzeria La Tavernetta” (Tombolo - PD), Ruggero Ravagnan di “Grigoris” (Mestre - VE) e Alberto Morello di “Gigi Pipa” (Este - PD) i professionisti del Veneto che hanno preso parte alla diciottesima edizione di PizzaUp®, l’unico simposio tecnico sulla pizza italiana contemporanea organizzato da Petra Molino Quaglia e dedicato agli specialisti della pizzeria italiana ed estera, che si è tenuto lunedì 6 e martedì 7 novembre, presso gli East End Studio di Milano.

Alberto Rundo, di “Pizzeria Re di Cuori”, in provincia di Padova, si è inoltre aggiudicato il premio di PizzaUp® Award, il contest nato in collaborazione con Al.ta Cucina che ha premiato il migliore comunicatore di pizza sui social. Alberto Rundo ha vinto un riconoscimento speciale per diffondere le sue specialità e avrà l’opportunità di collaborare con Al.ta Cucina per ottenere visibilità per la propria pizzeria o personal brand.