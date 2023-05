Samuel dei Subsonica in concerto a sorpresa a Venezia

Concerto a sorpresa a Venezia per Sameul dei Subsonica che ha stupito veneziani e turisti con una performance di musica dal vivo gratuita e aperta a tutti nel centro storico della città lagunare. Il cantante torinese, infatti, insieme al suo gruppo i Motel Connection, composto, oltre alla sua voce anche dal dj Pisti e dall'ex bassista dei Subsonica, Pierfunk, si è esibito nel Bar al Canton, uno storico bacaro veneziano molto conosciuto in città e soprattutto a Castello, il sestiere dove si trova.

Il Bar al Canton, infatti, propone spesso musica dal vivo e questa sera, 25 maggio 2023, ha attirato tantissime persone tra passanti e clienti affezionati del bar che si sono trovati davanti, a sorpresa, un concerto gratuito dei Motel Connection, il gruppo nato negli anni 2000 a Torino che, proprio questa estate 2023, ha in programma un reunion tour, chiamato Re-Connection in giro per l'Italia per suonare dal vivo la loro musica dagli esordi a oggi.

Decine e decine i fan e i passanti accorsi davanti al Bar al Canton, a due passi da San Francesco della Vigna, che hanno ballato e cantato insieme a Samuel, Pisti e Pierfunk sorseggiando, tra una canzone e l'altra, uno spritz e godendo in totale spensieratezza di una serata di inizio estate tra buona musica e divertimento.