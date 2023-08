Torna l'evento per band locali a San Basilio, aperte le candidature

Gli spazi di San Basilio tornano a vestirsi di musica con il San Basilio Waterfront Music Fest. L'evento, dedicato alle migliori band universitarie della città, è previsto per il prossimo 6 ottobre 2023 e permetterà ai giovani musicisti, iscritti a una delle università veneziane, di esibirsi portando negli spazi di San Basilio la propria musica e farla conoscere al pubblico.

Se siete giovani band universitarie o solisti pronti a lanciarvi nel mondo dei live, ecco come partecipare all'evento. Sono aperte le candidature.

Il San Basilio Waterfront Music Fest è un evento nato in collaborazione tra Università Ca’ Foscari Venezia e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia, con l’idea di dare spazio ai progetti musicali emergenti di chi studia in laguna.

San Basilio Waterfront Music Fest: come funziona

Anche quest'anno la serata avrà come protagonisti tre progetti musicali studenteschi (band o solo act) che si esibiranno dal vivo preceduti da una playlist selezionata da Radio Ca’ Foscari e seguiti da un dj set a cura di Hard Rock cafè Venezia.

Ogni esibizione durerà 30 minuti e dovrà essere composta di musica originale, ma con un’eccezione: ai progetti selezionati verrà infatti chiesto di eseguire una loro personale interpretazione del brano (Sittin’ on) the Dock of the Bay di Otis Redding. Tutte le info organizzative verranno date ai progetti selezionati qualche settimana prima dell’evento.

San Basilio Waterfront Music Fest: come partecipare

L'evento è dedicato a chi studia e suona a Venezia che potrà esibirsi sul palcoscenico del San Basilio Waterfront Music Fest partecipando a un bando rivolto a tutte le persone iscritte all'università a Venezia e che propongono musica originale. Nel caso di chi si esibisce da solista, può partecipare al bando di selezione chi ha un’iscrizione in corso a uno qualsiasi degli istituti universitari veneziani. Nel caso dei gruppi, possono partecipare quelli che sono composti da almeno una persona iscritta a uno degli istituti universitari veneziani.

L’iscrizione dev’essere attiva al momento della presentazione della domanda. Tutte le informazioni sono sulla pagina: unive.it/musicfest.

Per partecipare all'evento bisognerà inviare tre registrazioni di propri brani originali e il video di un’esibizione, anche in qualità non professionale.