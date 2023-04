San Marco, non solo 25 aprile, ai tempi della Serenissima era festeggiato tre volte l'anno

Oggi, 25 aprile, è la festa di San Marco, il giorno dedicato al santo patrono della città che è anche il simbolo della Serenissima tramandato attraverso l'immagine del leone alato. Questa festa, tra le più sentite dei veneziani, è nota, in città, principalmente come Festa del bòcolo, nome dato a questa celebrazione in riferimento all'antichissima tradizione di regalare, proprio il giorno di San Marco, alle proprie amate un bocciolo di rosa, in veneziano, bòcolo. La scelta di festeggiare San Marco proprio il 25 aprile viene associata morte e martirio del santo, avvenuta proprio in questo giorno dell'anno, ma non tutti sanno che in passato, nella Venezia antica, erano ben tre i giorni in cui veniva celebrato San Marco in città. Tre feste sparse in tutto l'arco dell'anno per ricordare il santo patrono della Serenissima. Quando? Scopriamolo insieme.

Tre feste all'anno per celebrare San Marco

La festa di San Marco, in passato, veniva celebrata tre volte l'anno. Una delle tre date scelte dalla città per celebrare San Marco era il 25 giugno, il cosiddetto giorno dell'inventio, cioè il giorno del ritrovamento delle spoglie del Santo. Bisogna ricordare che all'epoca della costruzione della basilica dedicata a San Marco, nel 1094, le reliquie del Santo, giunte da Alessandria d'Egitto, furono perse e dopo tre giorni di preghiere, penitenze e digiuni, il miracolo avvenne proprio durante la messa di celebrazione della basilica, il 25 giugno, quando, secondo la leggenda, una colonna della navata destra della basilica si ruppe e al suo interno comparvero miracolosamente le reliquie del Santo mentre un profumo dolcissimo si sparse all’interno di tutta la basilica. Questo evento, chiamato inventio (ritrovamento) risale al 25 giugno, data che diventò una delle tre prescelte dalla città per celebrare il Santo. L'altra data designata alla celebrazione dell'Evangelista, invece, combaciava con la data dell'arrivo delle reliquie in città e quindi il 31 gennaio. Solo successivamente queste due celebrazioni furono abolite in favore di quella del 25 aprile (data di morte e martirio di San Marco) vigente ancora oggi e nata per volere della Repubblica della Serenissima come simbolo della sua potenza scaturita grazie al Santo Evangelista. Oggi di tre feste di San Marco ne resta solo una, quella del 25 aprile.