Abbattimento di 50 alberi in via Forte Vecchio a Punta Sabbioni: «Un'azione irresponsabile e dannosa per l'ambiente»

Con grande indignazione e profonda preoccupazione, siamo costretti a denunciare l'abbattimento di circa 50 alberi in via Forte Vecchio a Punta Sabbioni.

Questa azione, perpetrata dall'amministrazione comunale di Cavallino Treporti, è stata giustificata come necessaria per la costruzione di una pista ciclabile. Tuttavia, non possiamo che esprimere il nostro sdegno di fronte a tale decisione, che rappresenta un evidente controsenso per un progetto che dovrebbe avere finalità ambientali.

La nostra indignazione è alimentata dalla totale mancanza di rispetto dimostrata dalla Sindaco Roberta Nesto e dall'Assessore all'ambiente Nicolò D'Este nei confronti dell'ambiente, delle associazioni ambientaliste e dei cittadini che hanno a cuore la preservazione del nostro patrimonio naturale. Gli alberi abbattuti, oltre a costituire un prezioso polmone verde, erano habitat di numerose specie animali e vegetali, contribuendo significativamente alla qualità dell'aria e alla biodiversità locale.

È inaccettabile che, in nome di una pseudo-sostenibilità, si proceda con azioni che distruggono ciò che dovremmo proteggere e valorizzare. La costruzione di una pista ciclabile non può e non deve essere realizzata a scapito del nostro patrimonio arboreo. Esistono alternative più rispettose dell'ambiente, che non prevedono l'abbattimento indiscriminato di alberi e di alto valore ecologico. Inoltre, il comune di Cavallino Treporti ha disatteso una propria linea guida che vieta l'abbattimento degli alberi in questo periodo dell'anno, per proteggere i possibili nidi di uccelli presenti. Questa violazione non solo dimostra un'ulteriore mancanza di rispetto per la fauna locale, ma anche una grave negligenza nel rispetto delle norme stabilite dallo stesso ente comunale. Invitiamo l'amministrazione comunale a rivedere immediatamente questa decisione, cercando soluzioni più sostenibili e rispettose dell'ambiente.

Chiediamo inoltre un dialogo aperto con le associazioni ambientaliste e i cittadini, al fine di trovare insieme modalità di sviluppo che non compromettano il nostro prezioso patrimonio naturale. In un'epoca in cui la crisi climatica e la perdita di biodiversità rappresentano emergenze mondiali, è imperativo che le amministrazioni locali diano l'esempio adottando politiche che tutelino e valorizzino l'ambiente. L'abbattimento di questi 50 alberi è un gesto irresponsabile che va nella direzione opposta, dimostrando una preoccupante mancanza di sensibilità e competenza. Esprimiamo il nostro più fermo dissenso e continueremo a lottare per la difesa del nostro ambiente, affinché le future generazioni possano godere di un patrimonio naturale integro e rigoglioso.

Gianluigi Bergamo, Associazione Ambientalista Verdelitorale