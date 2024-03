Gallery



Caso Jorit, lo street poet veneto OrlandO risponde allo street artist napoletano con una poesia. "Un influencer per chiunque voglia apparire umano" con questi termini Orlando si riferisce presumibilmente a Jorit, apparso recentemente in una foto a fianco del tiranno del Cremlino. I versi, comparsi questa notte all'ingresso della Fondazione Hope Ukraine, nata a Padova nel 2022 come centro accoglienza per i profughi di guerra ucraini, sembrano essere una critica al noto street artist italiano, appoggiando la causa Ucraina, e sottolineando con un hashtag l'accusa al presidente sovietico per crimini di guerra. Queste le affermazioni di Jorit dopo l'incontro con Putin: "È umano come tutti, la propaganda non è vera" Di seguito la poesia di OrlandO: Quando il denaro chiama, c'è chi corre a rispondere, Scambiando la propria essenza per un misero monetiere. La morale si svende in un attimo fugace, Aumentano gli zeri, si rinnega la pace. La ricchezza può comprare gioie effimere e vanità, Ma non l'onore perso, né la perduta dignità. Per ripulire l'immagine di chi non ne ha più alcuna, Ti fai burattino, portavoce di chiunque per la grana. Un influencer per chiunque voglia apparire umano, C'è n'è per tutti, da Mussolini a Provenzano. Meglio vivere poveri, con la coscienza pura, Che ricchi e corrotti in un'esistenza oscura. OrlandO è uno street poet, di cui non si conosce la vera identità, attivo nel Veneto, che usa la sua arte per esprimere il suo pensiero su temi di attualità, spesso in chiave critica e provocatoria, usando la poesia come forma di protesta e di dialogo con la società. Sta facendo parlare di sé per i suoi manifesti che appaiono sui muri delle città, come quello dedicato a Ghali, il rapper che ha sollevato polemiche con il suo intervento a Sanremo, chiedendo lo stop al genocidio, o un altro in cui ha denunciato i fatti avvenuti a Pisa durante il corteo pro-Palestina degli studenti