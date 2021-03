Cippo commemorativo di 100 anni in una situazione di degrado

Riceviamo e pubblichiamo:

"In zona via Ca' Gamba-Correr è presente un'area verde pubblica poco conosciuta dai più: un cimitero di guerra istituito nel 1917 per il 1° Conflitto Mondiale. Tra le salme di austroungarici (in prevalenza) e italiani qui sepolti giaceva anche il corpo del Tenente di Vascello Andrea Bafile. Dal Cimitero di Ca' Gamba fu riesumata una delle 11 salme di caduti tra cui si è scelta quella del Milite Ignoto da tumulare presso l'Altare della Patria a Roma. Alla fine degli anni 60 quest'area fu convertita in un parco rimuovendo le tombe e le croci rimaste. Anche se ufficialmente è stato dedicato all'ambientalista e sindacalista brasiliano Chico Mendes, per i più anziani del luogo quest'area continua ad essere conosciuta come il “cimitero dei tedeschi”. Del cimitero originario rimane poco: parte della recinzione e un cippo parallelepipedo (quello in foto) recante l'incisione “in pace” e un chrismon, abbreviazione con l'aspetto di una “X” e una “P” sovrapposte (in realtà due lettere greche). Quel cippo è da salvaguardare perchè ha ben un secolo di vita".