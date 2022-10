Corso gratuito per allievi cronometristi

L'ASD Cronometristi della Provincia di Venezia organizza l'edizione 2022 del corso per Allievi Cronometristi. Se hai tra i 16 e i 65 anni, ti piace lo sport e vuoi viverlo da un punto di vista inusuale, questo corso fa per te. I cronometristi sono figure che passano inosservate ma il cui lavoro è fondamentale. Come si potrebbe determinare il primo classificato in una gara di sci se non ci fossero i tempi? Sarebbe impossibile. Come si formerebbe la griglia di partenza della Formula 1 senza tempi di qualifica? Forse a estrazione? Che si tratti di record regionali, nazionali, europei o mondiali la figura del cronometrista è necessaria per certificare la prestazione degli atleti. Siamo chiamati anche "notai del tempo" perché siamo figure terze, imparziali, che mettono le loro competenze al servizio dello Sport per dare valore alle fatiche e ai sacrifici degli atleti, sia amatoriali che agonisti. Se vuoi scoprire di più su questo affascinante mondo, punto di incontro tra tecnologia e sport, non ti resta che venire a fare la nostra conoscenza mercoledì 2 novembre 2022, dalle 19.30, presso la nostra sede associativa in via Zanella 16 a Mestre.

Per informazioni: cronovenezia.it / crono.venezia@ficr.it / Presidente Berton tel. 329 9784966