Decimo torneo Gino Zago - 3 maggio 8 giugno

Si apre venerdì sera, 3 maggio, alle ore 20.00, presso il centro sportivo di Bojon, con la sfida tra la nostra squadra e il Dolo1919Pianiga, la decima edizione del torneo regionale di calcio riservato alla categoria Giovanissimi e dedicato alla memoria di “Gino Zago”, figura indimenticabile della nostra società, scomparso per un male incurabile. Un inizio in grande stile per una manifestazione che – da tempo – si conferma come una vetrina importante per i giovani calciatori. Il torneo anche quest'anno raggiunge numeri importanti: 16 squadre iscritte divise in 4 gironi, 32 partite serali, 400 calciatori a referto, 50 dirigenti e mister coinvolti, 30 persone coinvolte per oltre un mese nell'organizzazione ma soprattutto 108 sponsor che – con il loro contributo – danno una mano concreta alla riuscita dello stesso. Importanti il lotto delle partecipanti. Oltre al già citato Dolo1919Pianiga, ricordiamo la presenza – fra gli altri – del Padova Fc e del Galaxy Mira, del GS Duomo, dell'AC Mestre, del Mestrino Rubano (detentori del titolo!), della Piovese e dell'Union Clodiense, dell'AC Este e del Campodarsego, dell'Union Pro e del Calcio Albignasego, della Vigontina San Paolo e dell'Us Arcella, per finire con la squadra di casa, l'Asd Bojon, che parteciperà con i Giovanissimi 2009, impegnati tra le altre cose nelle finali del campionato provinciale. Tutte le squadre coinvolte sono squadre che militano nei campionati più importanti della nostra regione (dalle professioniste alle elitè!) e ben quattro su sette provincie venete sono rappresentate. In poche parole, tutte le squadre partecipanti rappresentano una fetta importante del calcio giovanile, con storie e vicende notevoli alle spalle. La fase a gironi del torneo si chiuderà martedì 29 maggio, passeranno alla fase successiva le prime due di ogni girone. I quarti di finale inizieranno venerdì 31 maggio, le semifinali si terranno invece mercoledì 5 giugno per arrivare alla serata dell'8 giugno in cui si terranno le finali e le premiazioni, anche del miglior portiere e del miglior giocatore. Dalle ore 19.30 – sempre di venerdì 3 maggio – prima della partita si terrà inoltre uno spettacolo organizzato dalla nostra società durante il quale i nostri giovani atleti coloreranno il prato dello stadio con bandiere e sagome, a ritmo di musica, per dare lustro e slancio al torneo stesso. Saranno presenti – tra gli altri – il Sindaco del Comune di Campolongo Maggiore Mattia Gastaldi e il delegato provinciale della FIGC Giancarlo Muriotto. Lo spettacolo si concluderà con la canzone di tutti gli italiani, il nostro inno, che verrà cantato da Federica Miotto, cantante e compositrice musicale del nostro Comune.