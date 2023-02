«Disservizi sulla linea 80 Chioggia - Venezia»

«Proseguono i disservizi della linea 80 (Chioggia-Venezia). Gli utenti che si servono quotidianamente della linea continuano a segnalare disagi, che provocano pesanti ripercussioni per i pendolari, che sopportano viaggi di oltre un'ora per raggiungere il posto di lavoro.

I disservizi sono stati segnalati anche nella pagina Facebook "Arriva Veneto è arrivata". Gli utenti segnalano che, da circa una settimana, la corsa della linea 80 delle ore 7.00 da Chioggia è servita da un bus singolo e che, già da viale Mediterraneo, ci sono persone in piedi. A nulla sono valse le rimostranze dei pendolari rivolte al personale.

Gli utenti sollecitano l'inserimento di apposite corse bis, non solo al mattino da Chioggia, ma anche per le fasce orarie pomeridiane al ritorno da Venezia, visto che spesso non sono sufficienti i bus a due piani. Sono necessari, negli orari di punta, corse a supporto con mezzi singoli a supporto dei due piani. Altri casi di sovraffollamento sono segnalati nelle prime fasce orarie del mattino da Chioggia».