Pare che il Comune si dimentichi delle persone che ogni giorno percorrono questo marciapiedi e devono fare slalom fra erba (che non tagliano), sporcizia di tutti i tipi, mascherine, plastica, carta, resti di cibo, ecc. Non c'è nessun tipo di manutenzione del verde né pulizia. Mestre, via Tina Anselmi da Via Amerigo Vespuci fino alla rotonda.