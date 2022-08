Segnalazione: giardini musicali di via Piave

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore:

«Dal 17 giugno scorso è iniziata la manifestazione "I Giardini Musicali" presso i giardinetti di via Piave, la quale prevedeva e prevede eventi musicali tutte le sere e street food fino al 28 agosto, dalle h.19 alle h.23. Il problema è che abito nel fabbricato prospicente la manifestazione dirimpetto al palco sul quale si esibiscono le varie band, dj set e artisti vari (diciamo meno di una decina di metri) pertanto ogni sera sono costretto a barricarmi in casa malgrado il periodo estivo e le calure delle scorse settimane chiudendo imposte e finestre per proteggermi dai rumori e dagli odori molesti provenienti dal sito; per rumori intendo il volume dell'impianto audio e per odori intendo le esalazioni prodotte dalle cucine ambulanti e dai fornelli a legna usati per cucinare gli arrosticini o simili.

Perciò sin da subito ho presentato reclami pec al Sindaco e all'Assessore alla Cultura, reclami pec all'ARPAV, inoltrato esposto alla Procura della Repubblica, segnalazioni alla stampa, interrogazione ai VV.FF. per le necessarie autorizzazioni, senza ricevere risposta alcuna. Ora mi vedo costretto a presentare denuncia a mezzo legale di fiducia Vs. il Comune di Venezia in qualità di organizzatore della manifestazione.

Si capirà la mia situazione e la delusione nei confronti delle istituzioni che per risolvere una grave problema di degrado agiscono senza competenza e perseguitano gli onesti cittadini. Per dovere di cronaca sottolineo che ho letto e ricevuto dai residenti nel quartiere diverse lamentele inerenti tale manifestazione, mal concepita, mal organizzata e mal gestita; speriamo finisca presto per quest'anno».