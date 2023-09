I Caffè delle Scienze all'M9 Loft

Mercoledì 27 ottobre ore 17.30 Riprendono i Caffè delle Scienze.

Dove: M9 Loft Business Center M9, II piano. Argomento: Tecnologie per i beni culturali. Geologia, restauro e valorizzazione. Dott.ssa Chiara Coletti, Ca' Foscari - DSMN Ricostruire affreschi con l'intelligenza artificiale; Prof. Marcello Pelillo, Ca' Foscari - DAIS. Introduce: dott. Andrea Biliotti (Mestre Mia)

Note: Siamo tutti sempre più consapevoli del valore dei Beni Culturali, e ne godiamo anche sempre più, come testimonia la crescita del turismo culturale in tutto il mondo. Ogni Comunità nazionale è altresì sempre più attenta ed impegnata a preservare e recuperare il proprio patrimonio e dunque attiva nel chiedere agli esperti.....come si fa ! Ca' Foscari, con il suo Campus Scientifico, è da tempo attiva su questo campo tematico, che è anzi uno dei suoi settori di eccellenza, in particolare con corsi di laurea triennali e master e con collaborazioni dedicate con partner prestigiosi come l'IIT (Istituto Italiano di Tecnologia). Oggi conosceremo più da vicino due tipi diversi di contributi che discipline scientifiche quali gli studi geologici e le tecnologie informatiche possono offrire a questa sfida.

Ingresso Libero

Diretta Streaming: L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul gruppo facebook di Mestre Mia. Per il collegamento è necessario fare richiesta al gruppo facebook al seguente link. https://www.facebook.com/groups/mestremia