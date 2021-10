I tornelli del sindaco Brugnaro

Non è vero che i tornelli sono l'unica soluzione per controllare le prenotazioni dei turisti giornalieri. Il 23 settembre us, grazie alla IV Commissione del Municipio Venezia Murano Burano e alla consigliera Ale Regazzi, cui con l'occasione rinnovo il mio grazie, ho potuto presentare in streaming la mia proposta (gratuita) per risolvere il problema, consultabile (è una paginetta) al link www.giorgio-fabbi.webnode.it . È una proposta che mira a trovare un equilibrio educato con chi viene a visitare Venezia, che ho inviato al sindaco in passato così come alla stampa veneziana perchè venisse diffuso senza ottenere riscontro.

Ing. Giorgio Fabbi