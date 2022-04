Il Foscarini Scherma Venezia domina ai campionati regionali

Sabato 23 e domenica 24 aprile si è tenuto a Trento il Campionato Regionale Veneto di Scherma Under 14, Grand Prix “Kinder Joy of Moving”, che ha registrato un risultato eccezionale dei veneziani del Foscarini Scherma. La prima a scendere in pedana è stata Lisa Righi nella categoria Bambine. Partenza buona, solo un po' contratta, con una sconfitta nel girone; ma poi Lisa si scioglie e domina tutti gli assalti nelle dirette fino a trionfare per 10-4 nella finale per il primo posto. Percorso opposto per Leonardo Scarpa che domina i gironi e tutte le dirette subendo al massimo 2 stoccate in semifinale ma arriva alla finale troppo rilassato. Brutta partenza e si trova subito sotto 3-7; si passa al 5-9 e sembra tutto finito ma a quel punto esce l'orgoglio del campioncino e con 5 stoccate di fila va a vincere per 10-9. Leonardo si conferma così campione Regionale dopo il successo dell'anno scorso nella categoria maschietti. Da segnalare anche un'ottima gara di Marco Bocus, per lui era solo la seconda competizione in carriera e si è fermato a un passo dall'entrare nei primi 8 e portare a casa un'altra coppa. I ragazzi, come sempre, sono stati seguiti con amore e competenza dal Maestro Daniele De Stefani che sta facendo crescere un gruppo di giovani molto unito e capace. Nella foto allegata: Leonardo Scarpa e Lisa Righi insieme al Maestro De Stefani.