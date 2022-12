Il maltempo non ha fermato la 2^ edizione della Santa Claus Running a Cappella

La pioggia non ha fermato i numerosi babbi natale che hanno voluto presentarsi al via della 2^ Santa claus running a Cappella di Scorzè. Nonostante il freddo e l'acqua, la manifestazione si è svolta anche se in maniera ridotta, ma ha sicuramente accontentato i temerari che sono passati sotto l'arco d'arrivo. Infatti ad aspettarli c'era,oltre al calore dello staff, anche l'ottimo risotto al radicchio. Tanti anche i premi consegnati ai partecipanti, generosamente offerti dai produttori del paese. Nonostante tutto,è comunque stato un successo. Pronti per l'anno prossimo dove la voglia di fare sempre meglio è tanta e sicuramente splenderà il sole.