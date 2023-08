Incontro con l'autore alla festa del peocio di Alberoni

Venerdi 25 agosto alle ore 18:30, alla Festa del Peocio di Alberoni, Damiano Marini presenta "La musica è nella mia testa".

"La musica è nella mia testa" racconta le vicende di Valerio, un ragazzo vittima di un incidente in moto che comporta un cambiamento radicale, eppure Valerio gradualmente smetterà di pensare a ciò che ha perso e si concentrerà su come affrontare nuovamente la vita. Damiano Marini è nato a Padova, laureato in ingegneria elettrotecnica è uno sportivo e atleta paralimpico. Promuove i valori dello sport nelle scuole, ha la passione per i viaggi, per la lettura e quest'anno ha vinto i Campionati Italiani Assoluti di Paraciclismo.