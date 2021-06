Laura di Camponogara vince la prima selezione di Miss Città Murata e Miss Universe Veneto

Gallery





Venerdì 25 giugno si è svolta la prima selezione del concorso di bellezza Miss Città Murata in collaborazione con Miss Universe Italy. La manifestazione è stata presentata da Eleonora Sorato e curata dallo staff della Elegance Eventi. Le 22 miss in gara hanno sfilato dapprima con il loro abito da sera e poi con il costume Paradise Beachwear. Si è svolto poi il fashion show del salone Wonder Art di Asolo. Successivamente le Miss hanno sfilato con gli occhiali di Capello Centri Vista e gli abiti da sera di Be you di Cittadella. Si ringrazia il Main Sponsor della serata Bonanno Immobili e i partner presenti: Ceccato Motors, El.Mo. Spa Global Security Solutions e la scuola di portamento Top Team. A fine serata sono state assegnate sette fasce sponsor di cui solo le prime cinque che consentono l’accesso alla finale. A vincere il titolo di Miss Momasolo la bionda Laura Libbi, sedicenne di Camponogara che studia all’istituto alberghiero. Laura, alla sua prima esperienza con i concorsi di bellezza, con il suo portamento è riuscita a sbaragliare le veterane della passerella. La fascia di Miss Bonanno Diamond è andata alla studentessa diciottenne del liceo classico Nicole Perlini di Favaro Veneto. La diciotenne neodiplomata al liceo artistico Diletta Tosetto di Cittadella ha conquistato la fascia di Miss Capello Centri Vista. Miss Ceccato Motors è la studentessa di acconciatura Martina Perin che abita a vedelago e ha diciottanni. La sedicenne di Zero Branco Greta Vanin che studia estetica ha ottenuto il titolo di Miss El.Mo. Global Security Solutions. Le prime cinque classificate accedono direttamente alla finale dell’11 settembre al Caffè Pedrocchi di Padova. Sono state premiate anche Miss Be You Nicole Parrano, diciottenne studentessa al liceo delle scienze umane che vive a San Pietro di Feletto. L’ultima fascia è andata a Gloria Crivellaro, studentessa diciottenne all’istituto tecnico di Vicenza. La prossima tappa del concorso si svolgerà venerdì 2 luglio allo Hierbas di Jesolo. Per iscriversi www.misscittamurata.it