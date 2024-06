«Lo scempio di Riva Sette Martiri a Venezia»

Gallery















La giunta comunale nel 2022 ha approvato il progetto per il ripristino dei danno creati dall’acqua alta del 2019 per la messa in sicurezza, il consolidamento, il marginamento e il ripristino della pavimentazione di Riva Sette Martiri a Venezia. Grazie al contributo dello Stato, il Comune ha impegnato oltre 6 milioni per 370 metri di riva.

Nel 2023, dopo un anno di indagini effettuate da tecnici e di lavori effettuati, nonostante le continue interruzioni da parte di “eventi di grande respiro”, una parte della pavimentazione è stata ripristinata. Si è arrivati all’eliminazione di dissesti, sconnessioni e rattoppi precedenti, grazie al lavoro certosino di operai che hanno riposizionato cubetto dopo cubetto di porfido. Insomma un lavoraccio faticoso. E oggi, a un anno di distanza, a un terzo di lavori eseguiti e nella zona appena conclusa, il Comune - Penelope ha visto bene di organizzare dopo le giostre e la Venice Marathon, anche il Villaggio Coldiretti.

Ben venga questa manifestazione ma non in Riva sette Martiri: il problema sono i mezzi di movimentazione delle strutture e le ditte di montaggio che sono state autorizzate a devastare il lavoro già effettuato. Mi chiedo per che carichi al decimetro quadrato sia stata progettata la pavimentazione (in cubetti di porfido posizionati a mano su fondo di sabbia!) e se chi autorizza le manifestazioni ne tiene conto. Conto! L’ennesimo scempio della riva: si disfa e si rifà si disfa e si rifà e via così come Penelope insegna…ma arriverà Odisseo prima o poi. Io ci conto.

Valentina Dal Fabbro