Via Elettricità, 13 · Marghera

Via Elettricità, 13 · Marghera

Gallery



«In via Elettricità ci sono vari punti di discarica: oltre a calcinacci si trovano anche materiali più inquinanti come pitture, vernici e olio motori. Nella foto, un bidone di circa 25 litri di olio esausto senza coperchio, col rischio di sversamento nel suolo. Non è tutto, c'è perfino un pezzo di una imbarcazione. Putroppo si continua a smaltire vari rifiuti illegalmente».