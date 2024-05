Data la nota a firma del ministro Valditara prot. 69335 del 17.05.2024 recante in oggetto: "23 maggio – Giornata della Legalità" in cui si suggeriva alle Scuole di "diffondere, tra e con le nuove generazioni e nell’intera comunità scolastica, la cultura della prevenzione e del contrasto di qualunque forma di illegalità", il Liceo Artistico M. Guggenheim, con il beneplacito della Dirigente Scolastica Annavaleria Guazzieri, ha organizzato la lezione-incontro dal titolo "Il mercato illegale dell'arte, dalla bancarella al bitcoin" tenuta dal Tenente Colonnello della Guardia di Finanza di Venezia Ivan Toluzzo, in collaborazione con la professoressa Paola Valenti. L'evento, partito dalla famosa citazione di Falcone, "Segui i soldi e troverai la mafia", è stato molto apprezzato dagli allievi per i contenuti originali vicini all'ambito di studio del Liceo Artistico.