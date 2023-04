Mira Fantasy a Villa Widmann domenica 16 aprile

Via Nazionale, 1 · Mira

Draghi, elfi, orchi, folletti, maghi e stregoni, il fascino del Fantasy a Villa Widmann. Un ampio programma che prevede: mostra mercato del mondo fantasy, incontro con inaspettati figuranti, spettacoli di burattini in teatro per i più piccoli e bolle di sapone, gara miglior costume (montepremi di 200 euro), concerto celtico, tamburini itineranti, giochi per tutti, visita alla villa. Il prezzo di ingresso è di 8 euro e dà diritto alla partecipazione a tutte le attività.- I bambini sotto i 12 anni entrano gratis. Inoltre ampia area street food con hamburger, cibo giapponese, cibo messicano con guacamole e tex mex, pizza fritta, club sandwich veneziani, crepes e tanto altro. Possibilità di pic nic portandosi il plaid da casa. Villa Widmann - 16 aprile - dalle 10 alle 19: Mira Fantasy