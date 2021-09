Mostra collettiva degli artisti presenti nel film American Night

Giovedì 9 settembre in occasione della 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, si terrà al Campari Boat-In Cinema l’anteprima mondiale del film American Night, diretto da Alessio Della Valle ed una produzione Martha Production, Pegasus Entertainment e QMI con RAI Cinema SpA, un film neo-noir ambientato nel mondo dell’arte contemporanea Newyorkese, e si svolgerà il Vernissage della mostra collettiva in cui verranno esposte alcune opere degli artisti presenti nel film.

In American Night incontriamo anche le opere di artisti di fama internazionale come Andy Warhol, “Pink Marilyn”; Mario Schifano, “Propaganda”; Universal Everything, “Prototype 17” e Jeff Koons, “Baloon Rabbit”; Tullio Crali, “Incuneandosi nell’abitato”. Tra gli esponenti internazionali del panorama artistico contemporaneo ospiti della mostra saranno presenti opere di: Andrea Roggi, “Le nostre Radici per un nuovo Futuro”; Anthony Moman, “Sick” e “The Devil’s in the Detail”; Davide Dall'Osso, “Duende”, “Selvaggio”, “Lenisci”, “La folla”, “Delle Onde”, “Della Sabbia” e “Cavallo da muro”; Emanuele Giannelli, “Korf 17”; Gotti Bernhöft, “The Real Captain America”, “Father Like Son”, “Evolution of Capitalism”, “Iseelkill” ,“Never Mind”; Nakama Kouhei, “Diffusion”. Per l’occasione saranno proiettate i bozzetti delle scenografie del film American Night, realizzate da Francesca Fezzi.

Il fulcro attorno a cui ruota l’esposizione, secondo una sorprendente prospettiva multi-dimensionale, è pertanto rappresentato dal film American Night, in cui ampio spazio viene dedicato alle opere artistiche in mostra, generando altresì una feconda osmosi multi-disciplinare tra arte e cinema che si rivela, agli occhi dell'osservatore, come creatività e forma formans continua della vita stessa intesa qui come misterioso gioco dei possibili.

Le sale dello spazio Arsenale Nord “Tese di S. Cristoforo 93” a Venezia diventano cardine di un evento artistico-culturale a cura di Rezarta Zaloshnja, con allestimenti della scenografa del film, Francesca Fezzi, e che vede come protagonista di eccellenza l'arte nella sua pluridimensionalità. In particolare, verranno esposte le tele parte dell’opera “Spari su Tela” realizzate da Della Valle nel 2016 presso l'Accademia di Belle Arti di Tirana e successivamente raggiunte da proiettili sparati da diverse armi da fuoco in un'area militare albanese.

Parte rilevante della mostra saranno anche le fotografie e il video quale testimonianza viva dell’esperienza creativa dell’opera “Spari su Tela”; queste ultime realizzate dal fotografo Francesco Ragni. In generale le opere in esposizione emergeranno all'osservatore in un’esperienza unica, tracciata da una sottile linea circolare che distingue e, al contempo, unisce sotto forma di nuove gestalten gli elementi del linguaggio "visivo-scenico".