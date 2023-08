Si continua a parlare dei parcheggi selvaggi a Tessera dei parenti che aspettano in auto l’arrivo dei familiari per poterli andare a prendere. Ma la mia domanda è la seguente: perché, come a Bologna, non viene fatta un’area parcheggio all’interno dell’aeroporto, in cui si può sostare gratis per 1 ora previa ritiro del biglietto? Si risolverebbero moltissimi problemi sia ai residenti di Tessera sia di parcheggio selvaggio nelle zone limitrofe all’aeroporto. Grazie