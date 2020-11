"Mamma disperata con famiglia allo stremo economico!"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Buongiorno, sono Clara Vianello, ho 49 anni e 2 figli. Ho aperto il mio Studio di Personal Trainer con specializzazione in Rieducazione Posturale ad Ottobre 2019, il mio SOGNO, la soddisfazione della vita e......soprattutto... partito alla grande! Sogno che nel 2020 purtroppo è diventato il mio INCUBO! Chiusa NUOVAMENTE il 24 Ottobre, anche se la mia è una piccolissima realta' di circa 100 mq con lezioni individuali e di gruppi con max 8 persone, dopo i precedenti tre mesi di lockdown (marzo aprile e maggio) e una riapertura estiva che nel mio campo è periodo 'morto', sono allo stremo. Io e mio marito abbiamo investito tutto in questa attività, ero conosciuta e con 15 anni di esperienza, scelta ponderata e non avventata, e ci troviamo ad oggi, a precipitare da una situazione economica rosea, a dover richiedere i buoni pasto per mangiare. I Ristori dello Stato, nel mio caso specifico arrivati appena ieri 2000 E, mi servono solamente a coprire le spese di affitto di novembre dicembre e gennaio, perchè nessun'altra entrata mi è permessa! Ora.... va bene che dobbiamo sacrificarci per il bene comune..... ma lo Stato?... Come ha il dovere di proteggere la salute dei propri cittadini, non è forse che ha il dovere di salvaguardarne l'integrità economica? Non è forse vero che per l’articolo 2045 del codice civile, se si subisce un danno per causa di forza maggiore si ha diritto ad un indennizzo dallo Stato quantificabile in concreto con il mancato guadagno? Io non posso Fallire o chiudere la mia attività perchè non mi viene permesso di lavorare o perchè non mi si dà la concreta possibilità di sopravvivere..... Non si può chiedere a pochi di morire per gli altri.... ed il futuro dei miei figli? L'università di mio figlio maggiore chi la paga? Lo sport della mia piccola? La rata dell'auto? Si pensa sempre che un Libero Professionista abbia 50000, 100000, 200000 euro da parte per far fronte agli imprevisti, ma credetemi, Noi comuni mortali arriviamo a fine mese giusti giusti, se riusciamo ad accantonare 400 euro siamo bravi..... Pochi migliaia di Euro che ho dovuto spendere nella sostituzione della caldaia che ahimè ci ha lasciato proprio quest'anno.... Neppure la Regione Veneto sta facendo nulla per sostenere situazioni come la mia e tutto lo sport. Sono veramente delusa, demoralizzata e soprattutto disperata! Ho provato a chiedere la cessione del credito per la locazione di marzo aprile maggio e avevano detto anche giugno (ma non è ancora prevista e ott nov e dicembre solamente per zona rossa), per avere un po' di liquidità... ma è possibile solamente detrarla dalle tasse entro il 31/12/2020; sto provando a chiedere il prestito del Decreto lIquidità...e per 4000€ sto ancora aspettando una risposta e non sanno neppure se riescono a presentare la pratica entro 31/12/2020. Porte prese in faccia ovunque... Questa è la verità.. non quella che ci racconta il Premier Conte quando parla dal suo pulpito in plurale magistratis. A chi mi Volesse ascoltare, pubblicare ed aiutare a trovare una via d'uscita. Cordiali saluti Clara Vianello PT Inviato da Yahoo Mail su Android"