Passaggio pedonale molto pericoloso, segnalazioni ignorate

Di fronte all’hotel Sorriso esiste un passaggio pedonale estremamente pericoloso. È situato troppo vicino all’uscita di una rotonda, in quel tratto le auto sono in piena accelerazione. In più la sera, se gli autisti hanno carburato un po’ d’alcool nella movida, usano quel tratto come fosse una chicane di formula uno. Il passaggio ed il cartello che lo segnala non sono visibili a causa della vegetazione presente sulle aiuole comunali e le auto ed i pedoni si trovano a tu per tu solo all’ultimo secondo. Quotidianamente si sentono frenate brusche o grida di qualcuno che viene sfiorato dalle auto. Il comune ha già ricevuto decine e decine di segnalazioni in un anno, ma sembra non interessarsi della cosa. Le pec vengono ignorate. Non si sa se aspettino la tragedia pra di intervenire, in perfetto stile italiano!