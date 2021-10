Pillole d'ambiente, il webinar dedicato all'ambiente ed in particolare ai corsi d'acqua

Via Guido Piovene, 23 · Campolongo Maggiore

Via Guido Piovene, 23 · Campolongo Maggiore

Gallery



Pillole d'ambiente, il webinar dedicato all'ambiente (e in particolare ai corsi d'acqua) è online ogni giovedì, da maggio 2020 per ben 60 puntate, su www.radiosaiuz.it, sul canale youtube di brenta sicuro e radiosaiuz, oltre che in vari social.

A tre anni dalla tempesta VAIA (26-30 Ottobre 2018) parliamo di fenomeni termporaleschi estremi in pianura padana con Alberto Gobbi, dottore forestale, cacciatore di tornado, giovedì 28 ottobre ore 18:15 sulla tv digitale Radio Saiuz e sulle pagine YouTube e Facebook di Brenta Sicuro e del Forum veneto per i Contratti di Fiume.

Giovedì 4 novembre e giovedì 11 novembre alle 18:15, in occasione del 55o anniversario dell’esondazione della Piave, e della grande alluvione del triveneto, avremo ospite in trasmissione il prof. Luigi D'Alpaos, professore emerito di idraulica alla facoltà di ingegneria dell’Università di Padova e parleremo di 4 novembre 1966 - 2021 Piave, sicurezza idraulica e casse di espansione.

11 novembre direttiva acque 2000/60/EC, deflusso ecologico, richieste di deroga. Ogni giovedì alle ore 18:15 e fino alle ore 19.15, l'evento è online https://fb.me/e/1khP5iDwG