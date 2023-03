Via Ca' Marcello, 6 · Mestre Centro

Via Ca' Marcello, 6 · Mestre Centro

Il Premio L’Impresa Virtuosa è alla sua prima edizione . La manifestazione – promossa dall’Associazione Anpi (Associazione nazione piccola impresa) è dedicata a tutte le imprese che hanno sede legale, o una sede operativa, nel territorio italiano. L’evento mira a premiare le imprese venete e nazionali che si sono contraddistinte per lungimiranza, adattamento ai nuovi mercati, miglioramenti del welfare aziendale e per aver adottato sistemi di gestione qualità/ambiente/sicurezza, con particolare riferimento al benessere dei propri lavoratori.

Il premio si candida ad essere un appuntamento fisso per valorizzare le aziende che più si sono contraddistinte nell’annata precedente e per dar lustro a realtà che rappresentano la vera “linfa” del tessuto imprenditoriale veneto ed italiano. La cerimonia di premiazione della 1^ edizione si terrà giovedì 30 marzo ore 17:00 c/o il Leonardo Royal Hotel a Mestre.