PREMIO INTERNAZIONALE D’ARTE CONTEMPORANEA VISIONI ALTRE 2022/23 progetto a cura di Adolfina de Stefani e Paola Caramel 26 novembre 2022 | 31 gennaio 2023 Galleria Visioni Altre - Campo del Ghetto Novo, 2918 - 30121 Venezia Seconda mostra: 17 dicembre | 8 gennaio Presentazione: sabato 17 dicembre 2022 ore 17.00 Apertura e orari mercoledì e giovedì 11,00 - 14,00 | venerdì sabato e domenica 11.00 - 18.00 Ingresso libero Per info: infovisionialtre@gmail.com | press.gart@gmail.com

Attraverso il Premio Internazionale d’arte Contemporanea, l’associazione Visioni Altre, con la collaborazione di G’art [galleria delle arti], si pone come obiettivo la ricerca e la conseguente valorizzazione di posizioni innovative riguardanti l’arte visiva. L’intento è quello di favorire la ricerca artistica, supportare l’attività creativa, incoraggiare lo sviluppo di idee e opere slegate da condizionamenti di mercato e proporle al pubblico attraverso mostre e pubblicazioni. I criteri di selezione sono orientati alla valutazione dell’opera proposta in termini di originalità, innovazione, intelligenza creativa, facoltà concettuale e progettuale, persuasione estetica, rilevanza del contenuto e capacità di ulteriore evoluzione. La scelta dei partecipanti al premio, dopo una pre-selezione di circa 70 opere su un totale di 378 portfolio valutati, si è basata su opere particolarmente valide e significative, che si sono distinte in ambito artistico - sia italiano che internazionale - e, soprattutto, ritenute idonee a contribuire all’attuale dibattito artistico. Sabato 17 dicembre 2022 alle ore 17.00 verranno presentate le opere del 2° gruppo di artisti selezionati del Premio. L'esposizione curata da Adolfina De Stefani e Paola Caramel presenta le opere di 26 artisti tra cui: opere pittoriche, scultoree e fotografiche; opere eterogenee ma in grado di dialogare tra loro nello spazio allestito della galleria. Sarà presente, per l’occasione, il chitarrista Giovanni Favaretto che accompagnerà la serata con un repertorio musicale di suggestioni provenienti dagli anni 60 e 70 del secolo scorso.

Artisti e opere OSCAR ALESSI - FORME - Dittico Segni che perseguono la ripetizione fino alla scomparsa del soggetto LAURA BORGO - ARCIPELAGO_NOSTALGIA - Dittico Una ricerca sulle ricchezze dei materiali abbandonati che concorrono ai cambiamenti climatici SILVIA BRIGENTI - PARETE CON TAPPEZZERIA Stratificazioni di elementi per raccontare il passato STEFANO CERETTI - BLACK HANDS WHITE La fotografia per non dimenticare un passato triste e in cui accogliere tutte le sensazioni utili ad affrontare la vita SERENA D’ONOFRIO - SI STA/COME D’AUTUNNO/SUGLI ALBERI/LE FOGLIE E’ la natura che negli infiniti modi di rappresentarla costruisce le sue esperienze MARCELLA FOCCARDI - CARTEGGIO ORTENSIA | LIBERO - Dittico Raccontare, attraverso delicati collage, il legame natura/uomo AGATINO FURNARI - LA MIA QUINTA DIMENSIONE Una ricerca intrigante, per stimolare una più attenta osservazione, degli infiniti gesti che quotidianamente e con frenesia si compiono FLAVIO GALLETTI - THE BIG GANG BANG Infiniti mondi che si incrociano con un alieno immaginario PAOLA GAMBA - "DUE" 47 Una delicata, quasi impercettibile, stratificazione della materia a far riemerge il colore, come due volumi sospesi nel vuoto STEFANO GARBUGLIA in arte NIHIL HAWTHORN - WHO CAN I BE NOW? - Dittico Corpi a un bivio espressivo, posti davanti a un confronto che non prevede soluzioni GABRIELLA GIURIATO - IL CROLLO E LA RICOSTRUZIONE Sfera sezionata realizzata con strati di carta e colla, con una minuziosità e un equilibrio cromatico nel più profondo rispetto delle leggi della composizione LUCJE HINDEN - BREZZE Collage dalla combinazione cromatica astratta, organica e geometrica MARIJA MARKOVIĆ - BATTITO Scultura come testimonianza di vita realizzata con materiali naturali quali legno e cera d’api SANDRA MARZORATI - VENEZIA città cosmica Visione di una città immaginaria MICHELA MONTRASIO - FUNAMBOLO – DOCENTE SOSPESO Come in altre opere precedenti, ancora una volta l’artista sottolinea la farsa della pandemia LORENZO RIVIELLO - ARRIVA IL CIRCO Racconto allegro e spensierato la cui simbologia è un chiaro riferimento all’infanzia SABINA ROMANIN - MATERNITY Reinterpretazione della Madonne belliniana dove l’evento della maternità si coniuga in sintonia con l’elemento naturale LETIZIA ROSTAGNO - HABILLÉE EN MONTANT EN ESCALIER (Dalla serie DIORAMI) Attraverso l’uso delle trasparenze, dei riflessi e degli specchi, sperimenta con la propria immagine, la propria identità, i diversi “IO” che albergano in ognuno di noi VALERIA SANGIORGI - NUDE WOMAN Stampe analogiche su tela tratte dall’opera omonima di KRISTA WOLF, uno stimolo per far riflettere su un mondo che nuovo non è ma esiste, ci appartiene, ci coinvolge, ci condiziona GABRIELLA SANTUARI - UNO SGUARDO PARTICOLARE Un viaggio alla ricerca della serenità. Esplorazione del mondo delle Geishe attraverso uno studio sulle giovani giapponesi di oggi SKYLER (PINA LAVANGA) - FASHION SYSTEM | THE CITY | VOGUE - Trittico Ricerca artistica che si fonda sullo studio della nostra società: post-moderna, consumistica e omologata. - GIANFRANCO TONIN - PAESAGGIO ARTICO Un paesaggio dall’apparenza immobile in cui l’occhio cerca nella linea dell’orizzonte i suoi punti di riferimento GIORGIO TRINCIARELLI - ACCIAIO 5.22 | ACCIAIO 8.22 (Dalla serie PUNTE) - Dittico La “punta” appartiene ai primordi dell’evoluzione culturale dell’uomo, uno tra i primi e fondamentali manufatti fabbricati. Da sempre strumento di offesa e difesa, bene esprime la dualità tra distruzione e costruzione, presente in ciascun essere umano SERENA VESTENE - L’URLO DELLA TERRA Una radice che ha mutato le sembianze per manifestare il suo dissenso, interpretazione di una natura che ci osserva e allo stesso tempo esprime la sua condizione SERGIO VOZZA - IL TEMPO NON DIMENTICA La ri-contestualizzazione di un oggetto comune attribuisce allo stesso un valore assoluto FANNY ZAVA - RITRATTO DI PHIL COLLINS Un rendez-vous con le suggestioni dei primi anni 80. Una dedica al gruppo musicale preferito dall’artista Composizione Giuria Roberta Reali – Storica dell'arte, autrice Virgilio Patarini – Artista, curatore e critico d'arte Francesca Catalano – Giornalista e critica d'arte Adolfina De Stefani – Artista e curatrice Paola Caramel – Curatrice e regista di eventi

Durante tutte le tre esposizioni dedicate al Premio, ai visitatori verrà offerta la possibilità di valutare le opere e votare la più significativa. Una menzione speciale con articolo sul magazine di Art On Gallery verrà infatti rilasciata all’opera maggiormente apprezzata dal pubblico. Successiva esposizione 3° gruppo artisti: 14 gennaio | 31 gennaio Finissage e premiazione

L’annuncio dei vincitori e conseguente premiazione avverrà durante il finissage della terza esposizione: sabato 28 gennaio 2023

Premi e riconoscimenti 1° PREMIO Conferimento di 1000 euro + Inserimento gratuito nel portale di www.art-ongallery.com - A riconoscimento dell’originalità/esclusività dell’opera e della sua ideazione 2° PREMIO Conferimento di 500 euro + Inserimento gratuito nel portale di www.art-ongallery.com 3° PREMIO Conferimento di 300 euro + Inserimento gratuito nel portale di www.art-ongallery.com 4° PREMIO Menzione speciale + Promessa di esposizione per l’anno 2023 - All’artista che si è distinto per peculiarità 5° PREMIO Menzione speciale + Articolo dedicato sul Magazine di www.art-ongallery.com - All’opera maggiormente apprezzata dal pubblico 6° PREMIO 10 attestati di selezione personalizzati e firmati dai membri della giuria VISIONI ALTRE associazione senza scopo di lucro che si pone come obiettivo la ricerca e la conseguente valorizzazione di posizioni innovative riguardanti l’arte visiva, con l’intento di favorire la ricerca artistica, supportare l’attività creativa, incoraggiare lo sviluppo di idee e opere slegate da condizionamenti di mercato e proporle al pubblico attraverso mostre e pubblicazioni.

GART [galleria delle arti] è un’associazione culturale composita che unisce appassionati e professionisti dai diversi background e con competenze specifiche nel mondo delle arti e della progettazione culturale. Fornisce servizi tailor-made ad artisti, operatori culturali, aziende e istituzioni con sede in Italia e all'estero. Concepisce, organizza e promuove progetti multidisciplinari in contesti non-convenzionali e con strumenti innovativi con uno sguardo rivolto al sociale, ai territori di riferimento e ai fenomeni contemporanei. Art On Gallery è una piattaforma di marketing digitale per artisti, designer e artigiani che intendono promuovere e commercializzare con successo il proprio lavoro. La direzione artistica è a cura di G’art [galleria delle arti].