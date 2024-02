Raccolta firme Democrazia sovrana popolare elezioni europee

E' aperta la raccolta delle firme di Democrazia Sovrana e Popolare per le elezioni europee presso l'ufficio elettorale del Comune di Venezia in Viale Ancona 41. Possono firmare gli iscritti alle liste elettorali del Comune di Venezia. Orari di apertura dell'ufficio: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 8:45 alle 13:00 martedì - giovedì dalle 8:45 alle 17:00. Non è necessaria la prenotazione, presentarsi con il documento di riconoscimento in corso di validità. Per informazioni e approfondimenti Guido 3356066693.