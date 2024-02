La scuola Povoledo di Asseggiano non forma la classe prima 2024/2025

Gallery











La scuola primaria Ivano Povoledo è un piccolo plesso sito ad Asseggiano, al centro del paese, di fronte alla chiesa Santa Maria del Suffragio, in via Asseggiano 163. Dall’anno scolastico 2015/2016, la struttura è stata rimodernata fornendo una maggiore stabilità a tutti gli alunni presenti e in particolare modo alle nuove generazioni.

La scuola ha una lunga storia alle spalle, dove i nonni hanno formato le prime classi, occupate poi dai loro figli e a susseguirsi dai nipotini. Purtroppo le nascite sono altalenanti e la primaria, essendo una succursale dell’istituto comprensivo Cristoforo Colombo di Chirignago, in questo nuovo anno scolastico 2024/2025 non ha raggiunto il numero sufficiente per formare la prima classe.

Questo disagio porterebbe a una grave perdita per tutta la comunità. Proprio per questo motivo i genitori dei nuovi iscritti non si sono persi d’animo, prendendo fin da subito le redini in mano, coinvolgendo tutti i membri della comunità locale e in particolare modo chiedendo all’assessore Laura Besio di aiutarli a tenere viva la loro scuola. I genitori non vogliono arrendersi, sperando in qualche escamotage che possa garantire il diritto di istruzione ai loro bambini, a quelli presenti e a quelli futuri, e in memoria di Ivano Povoledo.