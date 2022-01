Secondo incontro Dfcb Sustainability Talks - Università Ca' Foscari

Giorno 25 gennaio 2022, dalle 15.00 alle 16.30, si terrà il secondo incontro dei SUSTAINABILITY TALKs. IDEAS ON SUSTAINABILITY FOR A NEW HUMANISM organizzati dal Dipartimento di Filosofia e Beni culturali di Ca' Foscari (DFBC) unitamente al Centro Internazionale di Studi sulla Ricerca Educativa (CISRE). L'incontro dal titolo Sostenibilità integrale e conflitto intergenerazionale sarà tenuto dal prof. S. Zamagni (Università di Bologna, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali). Per via dell’evoluzione della situazione pandemica, questo incontro si svolgerà in modalità online sulla piattaforma Zoom. Per parteciparvi, sarà sufficiente seguire le indicazioni sulla locandina.