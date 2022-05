Seminario di Franco Fracassi: L'Italia delle stragi, del terrorismo e della mafia

Seminario di Franco Fracassi - sabato 11 giugno Hotel Ca'Sagredo - "L'Italia delle stragi, del terrorismo e della mafia".

Esiste un unico filo rosso che collega tutti i fatti di sangue della Storia d'Italia, sia che essi siano stati perpetrati dalla mafia, che dal terrorismo nero o rosso. Un unico filo legato alla massoneria, allo Stato italiano, alla NATO e agli Stati Uniti d'America.

Ho deciso di realizzare una serie di seminari che abbiano due finalità: trasmettere parte della conoscenza da me acquisita in trentaquattro anni di professione giornalistica e far incontrare fisicamente centinaia di persone provenienti da tutta Italia che hanno fatto della curiosità e della conoscenza il loro strumento di lotta sociale, con la speranza che ci si conosca tutti e che si crei una rete, indipendentemente dalla mia persona. Seminari che nascono con il supporto dell’Associazione studentesca MIR, che in russo vuol dire «pace».

Gli incontri sono pensati per discutere e riflettere insieme su ciò che ci è stato nascosto e su come l’informazione abbia, nel bene e nel male, giocato da sempre un ruolo chiave nella nostra percezione degli avvenimenti storici. a Venezia parlerò dell’Italia delle stragi, dove insieme capiremo come un unico filo rosso colleghi tutti i fatti di sangue della Storia d’Italia repubblicana, sia che essi siano stati perpetrati dalle mafie, sia dal terrorismo nero o rosso. Un unico filo legato alla massoneria, ai vertici dello Stato e ai servizi segreti, ma anche alla Nato e agli Stati Uniti d’America. Ogni evento avrà ampi spazi per le domande e il dibattito.

Il costo per partecipare a un seminario è di € 90 (la quota include due pause caffè e il pranzo). In considerazione dei posti limitati, per poter partecipare sarà necessario pre registrarsi chiamando questo numero +39 3487142353

Il programma per ciascun seminario è il seguente: ore 9.00-9.30 accredito partecipanti ore 9.30 – 11.00 Seminario ore 11.00 -11.30 Pausa Caffè ore 11.30 – 13.00 Seminario ore 13.00 -15.00 Pranzo ore 15.00 – 16.30 Seminario ore 16.30 -17.00 Pausa Caffè ore 17.00 – 18.30 Seminario ore 18.30–19.15 Discussione finale libera 19.30 Fine Evento