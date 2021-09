«Spiaggia per disabili con il supplemento»

La nostra prima e unica vacanza a Jesolo è stata segnata da una brutta sorpresa: mia figlia, persona in carrozzina, avrebbe dovuto pagare 15 euro in più al giorno, per stare in spiaggia, sotto l'ombrellone! Volevo ricordarvi che il progresso e lo sviluppo di un paese si dimostrano anche dal come tratta i suoi cittadini fragili. Forse qualcosa mi è sfuggito! Secondo tanti, me compresa, i disabili con l'handicap motorio devono avere l'accesso gratuito in spiaggia e una passerella che arrivi sino al bagnasciuga, anche da srotolare in caso di bisogno. Non ditemi che me la devo portare da casa!