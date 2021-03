Testimonianze storiche da tutelare e da valorizzare

Riceviamo e pubblichiamo:

"Attorno alla laguna di Venezia ci sono una serie di testimonianze storiche della Serenissima Repubblica di Venezia da tutelare e da valorizzare perchè sono soggette a degrado. L'istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti ha realizzato un libro al riguardo nel 1992 disponibile gratis online (https://www.istitutoveneto.org/pdf/Cento_cippi/Cento_cippi.pdf). Da notare che i cippi censiti nel 1992 sono provvisti di coordinate (latitudine e longitudine) come indicato nelle pagine del libro. Da qualche mese i cippi di conterminazione lagunare del 1791 sono stati inseriti anche su Google Maps con tanto di foto (almeno quelli rimasti). Si tratta di reperti importanti lungo il confine della laguna di Venezia che delimitano un percorso an plen air: una risorsa in più per il turismo della Città Metropolitana di Venezia".