Trofeo Pinocchio di Tiro con l'Arco, la spinetense Gaia Stevanato medaglia d'oro

"Domenica 27 giugno si è svolto ad Abano Terme il Trofeo Pinocchio di Tiro con l'Arco. Una giornata di sport che ha visti coinvolti 133 ragazzi in rappresentanza di tutte le regioni d'Italia. Nel gruppo regionale del Veneto, risultato di spicco per la spinetense Gaia Stevanato, atleta in forza all'ASD Arcieri Ronin, che ha vinto la medaglia d'oro individuale nella categoria ragazze 2009, in cui doveva confrontarsi con altre 16 arciere in rappresentanza delle altre regioni d'Italia. In una gara che l'ha vista impegnata un testa a testa, punto su punto, con le forti atlete di Lombardia ed Emilia Romagna, all'ultima freccia Gaia Stevanato ha centrato l'obiettivo della medaglia d'oro. Questa vittoria finale Nazionale è il coronamento di un percorso di qualificazione che ha visto Gaia Stevanato primeggiare anche nelle fasi di qualificazione, sia Provinciale che Regionale. A completamento della giornata, la rappresentativa della Regione Veneto si è classificata al terzo posto, dietro a Piemonte ed Emilia Romagna. Grande soddifazione da parte dell'Istruttore Federale Cristiano Chiusso che guida la progressione tecnica di Gaia Stevanato, che conferma la validità della scuola di tiro dell'ASD Arcieri Ronin, dove altri giovani e promettenti arcieri stanno ottenendo ottimi risultati".