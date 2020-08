Incidente in via Terraglio, moto a terra

Un incidente stradale si è verificato verso le dieci di martedì mattina lungo via Terraglio, poco al di fuori del centro di Mestre, nei pressi del cavalcavia e in corrispondenza di un attraversamento pedonale. L'ambulanza del 118 è intervenuta per soccorrere un motociclista, il quale fortunatamente non avrebbe subito ferite gravi.

«Sono passati meno di 30 giorni da un altro incidente - riferisce il lettore che ha inviato la foto - e siamo da capo: la velocità delle auto supera spesso i 100 chilometri all'ora e mancano i controlli: possibile che non si riesca a mettere degli autovelox alla discesa del ponte? La pericolosità è in entrambi i fronti del cavalcavia che scavalca i Bivi».