C'è anche un ristorante di Venezia tra i 50 migliori per mangiare in estate

Tra i migliori posti in Italia in cui mangiare durante le vacanze estive c'è anche Venezia e, nello specifico, un suo ristorante. Si tratta del Sestante - Osteria di mare, un ristorante di pesce nel pieno centro storico veneziano, in campo San Zaccaria, che è stato eletto tra i 50 migliori ristoranti italiani in cui mangiare durante la stagione estiva.

Questo locale, che nase nel 2013 e prende ispirazione, nella sua filosofia di cucina e nel suo nome, dalla lunga tradizione nautica veneziana - il sestante, infatti, è uno strumento utilizzato dai marinai per misurare l'angolo di elevazione di un oggetto celeste sull'orizzonte e, di conseguenza, per - è uno dei migliori ristoranti non solo della città lagunare ma di tutta Italia secondo la classifica di TheFork che lo inserisce, basandosi sulle recensioni lasciate dai clienti sulla piattaforma, tra i 50 migliori posti in cui concedersi un pranzo o una cena di qualità durante le proprie vacanze estive.

"Siamo molto felici di questo riconoscimento e che i nostri clienti apprezzino la nostra proposta culinaria e l'esperienza vissuta nel nostro ristorante - commenta Francesca Foffani, proprietaria del Sestante -. Siamo una realtà giovane con uno staff di sala tutto al femminile. Puntiamo tutto sulla qualità delle materie prime, su un'ampia selezione di vini naturali e una cucina di pesce stagionale che rivisita la tradizione veneziana. Inoltre, non mancano, tra le nostre proposte, anche opzioni vegetariane".

Un punto di riferimento in città sia per i veneziani che per i turisti, Sestante - Osteria di mare si conferma un'eccellenza della ristorazione veneziana con un menù prevalentemente di pesce composto da piatti ricercati composti da materie prime di qualità.