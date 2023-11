Non solo San Martino, oggi è il Singles' Day

Non solo San Martino, oggi è anche la festa dei single. Ebbene sì, l'11 novembre si celebra il cosiddetto Singles' Day, la giornata dedicata a tutti i cuori solitari che vivono la loro vita senza avere affianco un partner. I single, tradizionalmente, vengono celebrati nel giorno di San Faustino, il 15 febbraio, ma esiste anche un'altra festa per i single ed è proprio oggi 11 novembre.

Questa celebrazione è nata in Cina negli anni '90 per festeggiare lo status dei single da considerare un orgoglio e non una mancanza. Con il tempo questa festa è diventata sempre più sentita e popolare fino a diventare un evento mondiale .

Singles' Day: perché cade l'11 novembre?

Il Singles’ Day, che in cinese viene chiamato Guanggun Jie, è nato per un'idea di un gruppo di studenti dell'università di Nanchino per onorare il proprio status di persone single e non fidanzate. E c'è un motivo preciso per cui è stata scelta, come data, quella dell'11 novembre. Questo giorno, infatti, ripete il numero uno quattro volte e indice, quindi, indipendenza.

Inoltre, nel 2009, la piattaforma di shopping online, Alibaba, ha deciso di trasformare questa festa in una giornata di sconti in stile Black Friday. Da quel momento, il Singles' Day è diventato famoso in tutto il mondo e ora, anche brand famosissimi, sfruttano questa giornata per organizzare sconti e saldi imperdibili.