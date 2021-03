Arriva lo spritz in lattina nei supermercati: l'aperitivo veneto si prepara a conquistare la grande distribuzione

Arriva lo spritz in lattina, novità che piacerà agli amanti dell'aperitivo veneto per eccellenza: la bevanda a base di vino bianco/prosecco, acqua frizzante e aperol/campari si troverà sugli scaffali dei supermercati in confezioni da 250 ml. L'idea nasce a Padova, da Federico “Chicco” Contin, che punta a far arrivare lo spritz ovunque, anche fuori regione, mantenendone intatte le caratteristiche e il sapore. È così che Contin, insieme a Simone Zilio e alla Orange Italia, ha deciso di proporre una nuova linea di prodotti a gradazione alcolica controllata e destinata alle grandi catene di distribuzione.

Gli spritz proposti

Lo spritz viene prodotto in entrambe le declinazioni, quello più dolce e quello bitter, più amaro. Ma non è il solo. Tra gli aperitivi in lattina c’è anche Hugo, a base di fiori di sambuco e foglie di menta. La conservazione in alluminio garantisce la freschezza e il mantenimento degli aromi, ma risponde anche ad esigenze pratiche e ambientali, visto che il contenitore è 100% riciclabile. I vini selezionati per produrre questi prodotti provengono dalle colline di Valdobbiadene.